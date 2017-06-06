Merter'de yola savrulan motosikletli kamerada

İstanbul Merter'de kararsız bir sürücünün ani manevrası, hatalı şekilde ana yola bağlanmaya çalışan motosikletliyi yola savurdu.

İstanbul Merter'de kararsız bir sürücünün ani manevrası, hatalı şekilde ana yola bağlanmaya çalışan motosikletliyi yola savurdu.

Kaza, geçtiğimiz hafta D-100 Karayolu Merter mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merter yanyolda Topkapı istikametine seyir halinde bulunan bir motosiklet D-100 karayoluna bağlanmak istedi. Hatalı bir sollama yaparak ana yola bağlanmak isteyen motosikletli, bağlantı noktasında gideceği yön konusunda kararsızlık yaşan bir otomobilin ani manevrası ile karşılaştı. Otomobil sürücüsünün ani manevrasından kaçmak isteyen motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kazanın oluşmasında etkisi bulunan otomobil sürücüsü ise ardına bile bakmadan yoluna devam ederken kaza anı ve sonrası başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, D-100 yan yolda seyir halinde bulunan motosikletlinin hatalı şekilde ana yola bağlanmak istediği görülüyor. Bu sırada bağlantı noktasında kararsızlık yaşayan bir otomobilin önce manevra yaparak yan yola yöneldiği ardından ise ana yola döndüğü görülüyor. Otomobilin ani manevrasından kendisini kurtarmaya çalışan motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruluyor. Görüntülerde kazayı gören bir sürücünün motosikletlinin yardımına koştuğu görülürken, önce yavaşlayan otomobilin ise sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

