16.11.2017 15:24 Mersinli şehidi binler uğurladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan, Mersin'de yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan, Mersin'de yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda dün sabah terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan, şehit düştü. Doğan'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Ağrı'da düzenlenen törenin ardından Mersin'e getirildi. Ailede 7 kardeşten biri olan Doğan'ın cenazesi, cenaze töreni öncesinde son kez ailesinin oturduğu Doğlu Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü.

Şehit Doğan için öğle namazının ardından Doğlu Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, il protokolü, askeri yetkililer, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin annesi Emine Doğan ile eşi Rukiye Doğan ve 6 kardeşi tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, anneyi ve eşini yakınları ve protokol üyeleri teselli etti.

Binlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından Doğlu Mahallesi Mezarlığı'na götürülen şehit Doğan'ın cenazesi, buradaki aile mezarlığına defnedildi.

(Koray Ünlü/İHA)

