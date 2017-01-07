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Mersin'in sanal turla tanıtıldığı VR Mersin'e iki ödül
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Mersin'in sanal turla tanıtıldığı VR Mersin'e iki ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) işbirliği ile gerçekleştirilen, Mersin'in internet ortamında sanal tur yöntemi ile tanıtıldığı Tekno Mersin Projesi 'VR Mersin'e ABD'de iki ödül birden verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) işbirliği ile gerçekleştirilen, Mersin'in internet ortamında sanal tur yöntemi ile tanıtıldığı Tekno Mersin Projesi 'VR Mersin'e ABD'de iki ödül birden verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'in internet ortamında sanal tur yöntemi ile tanıtımının yapıldığı VR Mersin projesinde, kent genelinde 272 noktada hava, kara ve gece-gündüz çekimleri yer alıyor. Proje kapsamında hazırlanan Mersin Tanıtım Filmi, 2016 yılı Eylül ayında dünya çapında en iyi "TravelByDrone.com videosu" seçildi. Projenin resmi web sitesi olan 'vr.mersin.bel.tr' de IAVA tarafından her yıl ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası ödüllerinden biri olarak gösterilen W3 Awards 2016'da, 'Mobil Sayfa ve Aplikasyon Seyahat Dalı' ve 'Online Videolar Seyahat Dalı' kategorilerinde dünya ikinciliği elde etti.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman ile Kent Bilgi Bankası Şube Müdürü Eylem Eren ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli, kazanılan ödülleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a verdiler.

VR Mersin'de 2 bin 100 adet Fotoğraf Yer Alıyor

VR Mersin için çekilen yaklaşık 2 bin 100 adet fotoğrafın 200'ü gece-gündüz, 300'ü hava, bin 600'ü de iç ve dış çekimlerden oluşuyor. Proje ile kullanıcılar dünyanın her yerinden internet aracılığı ile Mersin'in sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlerine hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabiliyor. Kullanıcılar, oluşturulan web sitesi üzerinden, Mersin sınırlarındaki 272 noktayı büyük bir açık hava müzesi gibi, 360 derece sanal tur yöntemi ile izleyebilirken, sistem Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere dört farklı dil seçeneği ile hizmet veriyor. Ayrıca, proje sayesinde Mersin'de bulunan ve muhtelif tarihlerde Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Bölgesi olarak ilan edilen 8 turizm merkezinin de tanıtımı yapılıyor.

Sistem içerisindeki 272 noktayı izlemek isteyenler, 360 derece sanal gerçeklik yöntemi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden, vr.mersin.bel.tr adresinden ya da mobil platformdan ulaşabiliyor. Sanal turun sosyal medya hesabı www.facebook.com/vrmersin üzerinden de paylaşım yapılıyor.

Sistemin öne çıkan özellikleri arasında, 70 megapiksel çözünürlüklü fotoğrafların yer alması, CBS uyumlu Kent Bilgi Sistemi ile ilişkilendirilebilen bir altyapıda olması, e-bilbord özelliği ile ücretsiz hizmet tanıtımı yapması, geçmiş zaman özelliği sayesinde aynı noktanın hem geçmiş hem de mevcut halinin görünümlerinin bulunması ve fotoğraf çek ikonu sayesinde akıllı telefonlardan veya bilgisayarlardan kolaylıkla okunabilen QR kod özelliği yer alıyor.
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