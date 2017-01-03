03.01.2017 11:50 Mersin'in Kurtuluş Günü coşkuyla kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin Mersin Tren Garı'nda karşılandığı kutlamalarda, Mersinliler Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin Mersin Tren Garı'nda karşılandığı kutlamalarda, Mersinliler Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 09.00'da Tren Garı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin milletvekilleri, gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Çakacak, Tuğamiral Yıldız ve Başkan Kocamaz tarafından karşılandı. Vali Çakacak, trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız'ın öperek uzattığı Türk Bayrağı'nı öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Kuvvacı milisleri temsil eden dedeler ile top mermisi taşıyan kadınlar dikkat çekerken, bir grup motorcu da motosikletleriyle kurtuluş coşkusuna renk kattılar. Mersinliler, yürüyüş boyunca korteje sevgi gösterilerinde bulundu.



Kutlamaların Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü Vali Çakacak, Tuğamiral Yıldız ve Başkan Kocamaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çakacak, Yıldız ve Kocamaz'ın, meydanda bulunanların Kurtuluş Günü'nü kutlamalarıyla devam eden törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subay konuşma yaparken, öğrenciler de şiirler okudu.



"Çukurovalılar, şanlı direnişle zafere koştular"



Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, bugünün Mersinliler için kutlu bir gün olduğunu söyledi. Çukurova'nın ve Mersin'in kurtuluş mücadelesi verdiği yılları anlatan Kocamaz, "Atatürk, 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadele meşalesini tutuşturdu. Kuvayi Milliye adı altında müfrezeler oluşturan Çukurovalılar, yaptıkları şanlı direnişle zafere koştular ve bölgemizi düşmanlardan temizlediler. 27 Aralık 1921'de Tarsus'u, 3 Ocak 1922'de Mersin'i ve 5 Ocak 1922'de Adana'yı kurtaran Kuvayi Milliyeciler, hemen batı cephesine koşarak Sakarya ve Dumlupınar'da büyük kahramanlıklar gösterdiler" dedi.



Atatürk'ün, 'Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir' sözünü anımsatan Kocamaz, "İşte biz böyle bir milletiz. 'Yurtta barış, cihanda barış' diyerek, savaştan değil, barıştan yana tavır koyan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek öldürmeyi değil, yaşatmayı gaye edinen necip bir milletiz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Bugün, 100 yıl önce şanlı bir mücadele sonunda yurttan kovduğumuz emperyalizm, yeni kisveler altında bölgemize yeniden gelmiş bulunmaktadır. Komşu coğrafyalarımızı kana buluyor, insan hakları adına insanları katlediyor" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son dönemde Türkiye'de meydana gelen terör olaylarına da değinen Kocamaz, bu saldırılarda asker, polis ve sivil yüzlerce insanın ya şehit ya da gazi olduğunu ifade etti. Kocamaz, bu vatan için canlarını feda, kanlarını sebil etmeye hazır olduklarını düzenlenen mitinglerle haykırdıklarını vurgulayarak, "Çıktığımız demokrasi yolundan ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ülkümüzden asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. Atatürk'ün koyduğu çağdaş uygarlık ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hedefe ulaşmak ve büyük Türkiye'yi kurmak için çok çalışmamız gerekiyor. Ancak, bu hedefimize aziz milletimizin o ezeli ve ebedi değerler manzumesinden taviz vermeden ulaşacağız. Kendi rahatımız için başkalarının göz göre göre ölüme gitmesine göz yummayacağız. Milli güvenliğimizi tehdit etmeyecek şekilde yurdumuza sığınan tüm mazlumlara yardım elimizi uzatacağı. Başkalarının acı ve ıstırapları üzerine mutluluk kurulamayacağı, zalimin zulmünün ilelebet payidar olamayacağı gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız. Çünkü biz, 100 yıl önce yedi düvele geçit vermeyen kahraman bir milletin torunlarıyız. Çünkü biz, yedi devlet tek milletiz, yedi bölge tek ülkeyiz, yedi nota tek besteyiz. 79 milyonluk tek bir yüreğiz. Biz hep beraber Türk milleti, hep birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.



Tören, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterileri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan oryantiring müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

