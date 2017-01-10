10.01.2017 09:19 Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Anamur, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Anamur, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak Perşembe günü, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Karalarbahşiş Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Tarsus ilçesi Yeni Mahalle, Gaziler Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Şehitler Tepesi Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi ve Demirtaş Mahallesi Bilen Otomotiv mevkisinde 12:00-13:00 saatleri arasında, Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Güneykent Mahallesi 94040, 94063, 94038, 94042 ve 94057 sokaklarda 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

