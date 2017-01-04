04.01.2017 10:37 Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Termik mevkisi, Aziz Hoca mevkisi, Termik Yolu mevki, Deliçay Yolu mevkisi ile Çay Mahallesi Ahmet Kaya Park mevkisi ve Meski mevkisine 09:00-14:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesinde 09:00-13:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

