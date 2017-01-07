07.01.2017 09:35 Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Anamur, Mezitli, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Anamur, Mezitli, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle ile 33157, 33150, 33155, 33152, 33159, 33154 ve 33156 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çiftçiler Mahallesi ve Bağcılar Mahallesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 2963 Sokak ve Yeni Hal İçi mevkisine 09:30-13:30 saatleri arasında, Gaziler Mahallesi Gazipaşa Bulvarı, Kaleburcu Caddesi ve Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan (1864) Caddesi ile 18100 Sokak, 18104 Sokak, 18106 Sokak, 1847 Sokak, 1841 Sokak, 1849 Sokak, 1851 Sokak, 1843 Sokak, 1802 Sokak, 1839 Sokak, 18110 Sokak, 1880 Sokak, 1855 Sokak, 1884 Sokak, 1886 Sokak ve 1882 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Gaziler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi, Gazipaşa Bulvarı ile 0228 Sokak, 0245 Sokak, 0247 Sokak, 0240 Sokak, 0242 Sokak, 0226 Sokak, 0201 Sokak, 0205 Sokak, 0203 Sokak, 0212 Sokak ve 204 Sokaklara 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

