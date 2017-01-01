Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Mezitli, Mut, Silifke ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Mersin'in Mezitli, Mut, Silifke ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Salı günü, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52030, 52051, 52063, 52008, 52006 ve 52034 sokaklara 09:00-11:00saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Mut ilçesi Suçatı ve Yalnızcabağ mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Silifke ilçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahalleleri 09:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Toroslar ilçesi Buluklu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.