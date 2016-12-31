31.12.2016 09:25 Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Mezitli, Mut, Silifke ve Toroslar ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Mersin'in Mezitli, Mut, Silifke ve Toroslar ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ocak Pazartesi günü, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eski Köy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61425, 61430 ve 61442 sokaklara, Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi ile 36131, 36132, 36121, 36122, 36137, 36120, 36126, 36115, 36113, 36104, 36110, 36111 ve 36139 sokaklara, Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Fındıkpınarı Caddesi ile 52040, 52038, 52001, 52007, 52028, 52031, 52030 ve 52025 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Mut ilçesi Kadıköy Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahallelerinde 09:00-14:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesine, Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

