02.01.2017 09:49 Mersin'in 2 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Mersin'in Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak Çarşamba günü, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63188, 6367, 6386, 6384, 6363 ve 6365 sokaklar ile 138.Caddeye 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

