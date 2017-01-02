Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Mersin İdmanyurdu, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Mersin İdmanyurdu, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Devre arası hazırlık kampına Antalya'da devam eden Mersin İdmanyurdu'nda Genel Menajer Caner Çuvalcıoğlu, 'Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor maçına kadar çalışmalarımızı Antalya'da sürdüreceğiz' dedi.

Devre arası hazırlık kampına Antalya'da devam eden Mersin İdmanyurdu'nda Genel Menajer Caner Çuvalcıoğlu, "Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor maçına kadar çalışmalarımızı Antalya'da sürdüreceğiz" dedi.

TFF 1. Ligi'nde mücadele eden Mersin İdmanyurdu, ilk yarıda istediği sonuçları alamadı. Sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maçta, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 3 puanının silinmesinden dolayı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Son maçta 6 hafta aradan sonra ilk golle tanışan, 11 hafta sonra da galip gelebilen Güney ekibi, bu sonuçla bir nebze de olsun nefes almıştı. Devre arasını Antalya'da kamp yaparak sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, ikinci yarıda alacağı galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyor.

"Çalışmalarımız çok iyi gidiyor"

Antalya kampıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Genel Menajeri Caner Çuvalcıoğlu, geçen hafta geldikleri Antalya'da çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımız son derece iyi çalışıyorlar. İlk yarı bizim için istediğimiz gibi geçmedi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Ancak çoğu maçı şansız bir şekilde kaybettik. Biraz daha dikkatli olabilseydik kazanacağız maçlar vardı. Tabi 3 puanımızın silinmesi de bize ayrı bir dezavantaj yarattı. Ancak özellikle son maçta aldığımız galibiyet bize bir nefes aldırdı. Oyuncularımız Göztepe maçında iyi oyun oynamaya ve mücadele etmeye başlamıştı. O maçta 10 kişi kalmamız, gol pozisyonlarını değerlendirememiz bize mağlubiyet getirmişti. Ama oyuncularımız Bandırmaspor maçında da o oyunlarını sürdürdüler ve güzel bir galibiyet aldılar" şeklinde konuştu.

"Adana Demirspor maçına kadar kampımız sürecek"

Kamp çalışmalarını Adana Demirspor maçına kadar sürdüreceklerini belirten Çuvalcıoğlu, "Buradan doğruca Adana'ya geçeceğiz. O yüzden takımımızın bütün eksiklerini bu kamp döneminde tamamlamaya çalışacağız. Tabi yönetimimiz transfer tahtasının açılması içinde çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tahtasının kalkması halinde belirlediğimiz oyuncular var ve onları alacağız. Tabi bu süreçte şu anda mevcut oyuncularımızla yola devam ediyoruz. Kamp çalışmaları kapsamında Sakaryaspor ve Kardemir Karabükspor ile birer hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz. Şu anda bütün oyuncularımızın sağlık durumları iyi. Abdulkadir Korkut'un hafif sakatlığı var. Bir de Sinan Kaloğlu grip. Onların dışında sakatlığı veya hasta olan oyuncumuz yok. İnşallah ikinci yarı bizim için güzel geçer. Alacağımız galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Antalya'da hamam yangını
Varto'da annesi için kaymakamdan iş istedi
Mas-Icna Kongresi'nde TİKA'ya yoğun ilgi
Bulanık'ta kimlikler değişiyor
Demirtaş, 'Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz'
Korkutan hamam yangını
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Ortaköy saldırısında o da hayatını kaybetti
Ortaköy saldırısında o da hayatını kaybetti
Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla boyun eğmeyeceğiz!
Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla boyun eğmeyeceğiz!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Antalya'da hamam yangını
Antalya'da hamam yangını
Varto'da annesi için kaymakamdan iş istedi
Varto'da annesi için kaymakamdan iş istedi
Mas-Icna Kongresi'nde TİKA'ya yoğun ilgi
Mas-Icna Kongresi'nde TİKA'ya yoğun ilgi
Bulanık'ta kimlikler değişiyor
Bulanık'ta kimlikler değişiyor
Demirtaş, 'Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz'
Demirtaş, 'Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz'
Korkutan hamam yangını
Korkutan hamam yangını
Doğa için umut, her mahalleye palamut
Doğa için umut, her mahalleye palamut
Karakoyunlu Belediyesi işçilerine zam
Karakoyunlu Belediyesi işçilerine zam
Seydikemer'de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup
Seydikemer'de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup
Sultanlar 13. haftayı galip kapattı
Sultanlar 13. haftayı galip kapattı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı
Türkiye'de 'Partili Cumhurbaşkanı' önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi
Türkiye'de 'Partili Cumhurbaşkanı' önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English