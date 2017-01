02.01.2017 12:41 Mersin İdmanyurdu, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Devre arası hazırlık kampına Antalya'da devam eden Mersin İdmanyurdu'nda Genel Menajer Caner Çuvalcıoğlu, 'Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor maçına kadar çalışmalarımızı Antalya'da sürdüreceğiz' dedi. Devre arası hazırlık kampına Antalya'da devam eden Mersin İdmanyurdu'nda Genel Menajer Caner Çuvalcıoğlu, "Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor maçına kadar çalışmalarımızı Antalya'da sürdüreceğiz" dedi.



TFF 1. Ligi'nde mücadele eden Mersin İdmanyurdu, ilk yarıda istediği sonuçları alamadı. Sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maçta, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 3 puanının silinmesinden dolayı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Son maçta 6 hafta aradan sonra ilk golle tanışan, 11 hafta sonra da galip gelebilen Güney ekibi, bu sonuçla bir nebze de olsun nefes almıştı. Devre arasını Antalya'da kamp yaparak sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, ikinci yarıda alacağı galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyor.



"Çalışmalarımız çok iyi gidiyor"



Antalya kampıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Genel Menajeri Caner Çuvalcıoğlu, geçen hafta geldikleri Antalya'da çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımız son derece iyi çalışıyorlar. İlk yarı bizim için istediğimiz gibi geçmedi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Ancak çoğu maçı şansız bir şekilde kaybettik. Biraz daha dikkatli olabilseydik kazanacağız maçlar vardı. Tabi 3 puanımızın silinmesi de bize ayrı bir dezavantaj yarattı. Ancak özellikle son maçta aldığımız galibiyet bize bir nefes aldırdı. Oyuncularımız Göztepe maçında iyi oyun oynamaya ve mücadele etmeye başlamıştı. O maçta 10 kişi kalmamız, gol pozisyonlarını değerlendirememiz bize mağlubiyet getirmişti. Ama oyuncularımız Bandırmaspor maçında da o oyunlarını sürdürdüler ve güzel bir galibiyet aldılar" şeklinde konuştu.



"Adana Demirspor maçına kadar kampımız sürecek"



Kamp çalışmalarını Adana Demirspor maçına kadar sürdüreceklerini belirten Çuvalcıoğlu, "Buradan doğruca Adana'ya geçeceğiz. O yüzden takımımızın bütün eksiklerini bu kamp döneminde tamamlamaya çalışacağız. Tabi yönetimimiz transfer tahtasının açılması içinde çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tahtasının kalkması halinde belirlediğimiz oyuncular var ve onları alacağız. Tabi bu süreçte şu anda mevcut oyuncularımızla yola devam ediyoruz. Kamp çalışmaları kapsamında Sakaryaspor ve Kardemir Karabükspor ile birer hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz. Şu anda bütün oyuncularımızın sağlık durumları iyi. Abdulkadir Korkut'un hafif sakatlığı var. Bir de Sinan Kaloğlu grip. Onların dışında sakatlığı veya hasta olan oyuncumuz yok. İnşallah ikinci yarı bizim için güzel geçer. Alacağımız galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.