29.12.2016 10:15 Mersin'i şiddetli yağmur ve fırtına vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle okullar tatil edilirken, ilçede birçok parkı da su bastı. Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle okullar tatil edilirken, ilçede birçok parkı da su bastı.



Geceden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler okullara gitmekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde de şiddetini iyice arttıran fırtına sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. İlk derse giren öğrenciler tatil haberiyle servisler ve aileleri tarafından okullarından alındı.



Öte yandan, ilçenin eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı.



Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.

