Mersin'e şehit ateşi düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in Mersin'in Akdeniz ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in Mersin'in Akdeniz ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Jandarma, polis ve ambulanslarla aileye haber veren Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, acılarının paylaştı. Akdeniz ilçesinde Huzurkent Kulak Mahallesi Fevziçakmak Sokağı'ndaki evlerinde oğullarının şehit haberini alan anne Sultan ve baba Halil Bahşiş'in yakınları ve komşuları aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale

etti.1 yıllık uzman çavuş olan Ramazan Bahşiş'in şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Bahşiş çiftinin 5 çocuğundan biri olan Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in bekar olduğu öğrenildi.

(Ersoy Yalçın /İHA)