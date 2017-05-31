Mersin'deki trafik kazaları mobeselere yansıdı

Mersin'de meydana gelen 3 trafik kazası mobese kameralarına yansıdı.
Mersin'de meydana gelen 3 trafik kazası mobese kameralarına yansıdı. Kentte aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 trafik kazası mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde dikkatsizlik sonucu iki aracın çarptığı yayalar ağır yaralanıyor. Bir diğer kazada ise aşırı hız sonucu iki araç göbekte birbirlerine çarpıyorlar. Şans eseri kazalarda hayat kaybı yaşanmazken, yetkililer özellikle aşırı hız konusunda sürücüleri uyardı. (Koray Ünlü/İHA)
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