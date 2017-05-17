Mersin'deki cinayette 5 Suriyeli tutuklandı

Mersin'de Suriyeliler ile bir vatandaş arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından 5 Suriyeli tutuklandı. Ayrıca olaya karışan kişilerin 36 yakını da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Mersin'de Suriyeliler ile bir vatandaş arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından 5 Suriyeli tutuklandı. Ayrıca olaya karışan kişilerin 36 yakını da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşayan Suriyeliler ile mahalle sakinlerinden Hanifi Hisak arasında kadın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile bıçaklanarak ağır yaralanan Hanifi Hisak, hastaneye kaldırıldı. Hisak, hastanede hayatını kaybederken Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5'i kardeş 7 Suriyeliyi merkez Yenişehir ilçesi Turguttürkalp Mahallesi'nde yakaladı.

3 gündür Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şahıslar, bugün ifadelerinin ardından 'kasten iştirak halinde kesici alet ile adam öldürme', 'kasten iştirak halinde kesici alet ile adam öldürmeye teşebbüs ve darp neticesi yaralama', 'geceleyin iştirak halinde konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan Abdurrahman El Casm, İbrahim Alsatouf, Abdulcabbar El Casm, Casm El Casm, Omar Khatab tutuklanırken, yaşları küçük olan Y.E.C. ile M.E.C. serbest bırakıldı.

Ayrıca olaya karışan kişilerin 36 yakını da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

(Koray Ünlü/İHA)