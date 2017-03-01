Mersin'de uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon

Mersin polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik filmleri aratmayacak bir operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır 142 fişek esrar ele geçirildi.

Mersin polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik filmleri aratmayacak bir operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır 142 fişek esrar ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmıyor. Çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Gündoğdu Mahallesi'nde sokak satıcılarının gençleri zehirlediğini belirleyen polis, bir süre izleme yaparak uyuşturucu maddelerin yerlerini belirledi. Ardından bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve zırhlı araçlar desteği ile operasyon düzenleyen narkotik polisi, 13 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, bölgede belirlenen yerleri 'narkotik' köpeğinin de yardımıyla didik didik ararken, satışa hazır halde 142 fişek esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, kuş uçurtulmadı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü tutuklandı.



2 AYDA 139 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ve şubat ayında 288 operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonlarda 440 kişiyi gözaltına alırken, 139 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Farklı bölgelere gerçekleştirilen operasyonlarda, 445 kilogram esrar, 15 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 230 gram metamfetamin, 3 bin 536 ecstasy hap, 31 bin 100 adet captagon hap ile 15 bin 640 yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

(Koray Ünlü/İHA)