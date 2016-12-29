29.12.2016 13:44 Mersin'de selden 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de gece yarısından bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. Mersin'de gece yarısından bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki Yalınayak deresinde sele kapılarak hayatını kaybeden bir kadının cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, yaşanan sağanak yağış dolayısıyla dere yatağına sürüklenerek boğulduğu belirlenen 35-40 yaşlarında bir kadının cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



