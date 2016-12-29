29.12.2016 23:47 Mersin'de selde ölenlerin kimlikleri belli oldu

Mersin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Dere yatağında ayrı yerlerde cesetleri bulunan çiftin 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadını arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Mersin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Dere yatağında ayrı yerlerde cesetleri bulunan çiftin 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadını arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Mersin'de dün gece yarısı başlayan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatına kaybetmişti. Merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak deresinde sabah saatlerinde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi ile öğleden sonra aynı derenin Mersin Limanı'na yakın kısmında bulunan erkek cesedinin kimlikleri belli oldu. Ölen kişilerin karı-koca oldukları, yanlarında bulunan 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadının ise halen kayıp olduğu bildirildi.



Hastane morgunda cesetleri teşhis eden yakınları, arama çalışmalarının devam ettiği Yalınayak deresi yakınlarında bir araya gelerek kayıp olan şahısların bulunması için yürütülen çalışmaları endişe içinde izledi.



Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki Yalınayak deresinde sürdürülen çalışmaları takip eden Ali Kızıl, ölenlerden birinin kızı Fatma Genç, diğerinin de damadı Serkan Genç olduğunu ifade ederek, "Araba ile bu köprüden sabah saat 07.00 gibi geçmeleri gerekiyordu. Kızım yeni yapılan Şehir Hastanesi'nde çalışıyordu. Oraya gitmeleri gerekiyordu. Ama gitmemişler, sabahtan bu yana kayıplardı. 3 yaşındaki çocukları Miray'ı da kreşe bırakacaklardı. Şu anda 3 yaşındaki torunum ile araçta bulunan ismini bilmediğim bir kadın kayıp" dedi.



Emniyet yetkilileri de bulunan cesetlerin Serkan ve Fatma Genç çiftine ait olduğunun, yakınlarının teşhisi ile ortaya çıktığını, 33 PZ 644 plakalı araçla dereye sürüklenerek kaybolduğu iddia edilen 3 yaşındaki çocuk ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadının arama çalışmalarının sürdüğünü belirttiler.



Bu arada dere yatağındaki çalışmalar sırasında, çifte ait olduğu ileri sürülen giysi bulundu.

