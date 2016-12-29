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Mersin'de sel felaketi: 2 ölü, 1 kayıp
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Mersin'de sel felaketi: 2 ölü, 1 kayıp

Mersin'de sel 2 can aldı, bir kişi de denizde kayboldu.

Mersin'de sel 2 can aldı, bir kişi de denizde kayboldu.
Mersin uzun zamandır böyle bir felaketi yaşamamıştı. Kentte 20 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel felaketini de getirdi. Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Denizle kara birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sel sularının tamamen kapladığı yolda 2 kişi ambulansın üzerine çıkarak korundu. Belediye ekipleri de sel sularında mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Selzedeler işmakineleri yardımıyla kurtarıldı. Kentte hayatı felç eden sel can da aldı. Biri kadın 2 kişinin cansız bedenleri bulunurken, 1 kişinin de denizde kaybolduğu bildirildi. Hayatını kaybeden şahısların ölüm nedenlerinin araştırıldığı öğrenildi.

BİR KİŞİ DE KAYBOLDU
Sel felaketinin yaşandığı Mersin'de, Adnan Menderes Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi karşısındaki sahilde balık tutan bir kişinin, dalgalara kapılarak denizde kaybolduğu bildirildi. Olay, kaybolan Soner Yılmaz (19) adlı gencin yanındaki arkadaşının polisi aramasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yılmaz'ın denize sürüklendiği bölgede arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda Soner Yılmaz'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava şartları dolayısıyla ara verildiği bildirildi.
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