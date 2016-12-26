26.12.2016 13:31 Mersin'de orman yolu yapımında hedefler aşıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılı Makine ve İkmal Yatırım Programlarında yer alan yeni yol yapım ve onarım çalışmalarında, yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşme sağlandığı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılı Makine ve İkmal Yatırım Programlarında yer alan yeni yol yapım ve onarım çalışmalarında, yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşme sağlandığı bildirildi.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni yol programında yüzde 120, büyük onarım programında yüzde 107, üst yapı programında yüzde 102, sanat yapısı programında yüzde 105, köprü programında yüzde100 ve planlama programında da yine yüzde 100 gerçekleşme sağlandığı belirtildi.



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ve Orman Genel Müdürlüğü'nün ülkeyi daha yaşanır hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ormancılık faaliyetlerinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Yılmaz, 2017 yılı orman yolları etüt çalışmalarına da başlandığı bilgisini verdi.

