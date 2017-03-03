Mersin'de okullar tatil!

MERSİN'de durum vahim. Dün geceden beri devam eden şiddetli yağış hayatı felç etti. Valilik okulların tatil edildiğini açıkladı. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden de bir açıklama geldi. İşte Mersin'de son durum...

VALİLİK AÇIKLADI OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.

ÜNİVERSİTEDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

MERSİN'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle Mersin Üniversitesi'nde eğitime bugün ara verildi.

Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

MERSİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren Mersin ve Karaman il geneli ile Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi