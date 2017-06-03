Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı

Mersin'de bir künefeci dükkanına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Mersin'de bir künefeci dükkanına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir künefeci dükkanına, gece saat 24.00 sularında kimliği belirsiz kişiler, ellerinde silahlarla geldi. Künefeci dükkanına giren şahıslar, önce çalışanlara daha sonra ise dükkanda künefe yiyen vatandaşlara rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda dükkanda bulunan 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayrıca saldırıdan kaçmaya çalışan bir yaşlı kadında fenalaşarak, baygınlık geçirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, bölgeye gelen ambulanslarda yaralıları kentin çeşitli hastanelerine götürdü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, 9 mili metre çapında silahlardan birini olay yerinde düşürdüler. Olay yerinde silahın dışında en az 20 boş kovanda bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, polis ekipleri de kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının önceden yaşanan bir husumetten olduğu iddia edildi.

