07.02.2017 20:02 Mersin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin dağlık kesimindeki İlemin Mahallesi'nde oturan Duran Mustafa Karaaslan (89) ile eşi Elife Karaaslan (91) bu sabah evlerinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı ile olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin üzerinde her hangi bir delici veya kesici alet izine rastlamadı. Yaktıkları kömürlü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri sanılan çiftin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



