Mersin'de kaçak cep telefonu operasyonu

Mersin'de 4 milyon 500 bin TL değerinde bin 500 adet kaçak cep telefonu yakalandı.

Mersin'de 4 milyon 500 bin TL değerinde bin 500 adet kaçak cep telefonu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Mersin Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen cep telefonu yüklü tırda bulunan eşyanın, kullanılmış telefonlar ile değiştirildiğine ilişkin alınan ihbar, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Tır, limana varmasının ardından X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray taramasından sonra bulunan telefonların orijinal olup olmadığının tespiti için detaylı incelemesinin yapılması kararlaştırıldı. Yapılan tespit sonucunda, eşyanın ambalajlarının açılmış olduğu, bazı telefonların kağıtla sarıldığı, bazılarının ise zarf içerisine koyulduğu görüldü.



TOPLATILAN TELEFONLARLA DEĞİŞTİRDİLER

Konuya ilişkin, tırın ülkeye giriş yaptığı Habur Sınır Kapısı ile irtibata geçen Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, eşyanın ilk muayenesinde 'orijinal' olarak tespit edildiği bilgisini edindi. Akabinde, eşyanın ülkeye girişinde yapılan X-Ray taraması ile Mersin'de yapılan taramaya ilişkin imajlar karşılaştırıldı ve iki görüntünün birbirinden farklı olduğu tespit edildi. Görüntülerdeki farklılık ve eşyanın ambalajının açılmış olması, orijinal telefonların ülkede bırakılmış olma ihtimalini güçlendirirken, bilirkişi marifeti ile yapılan inceleme sonucu, ele geçirilen telefonların kullanılmış olduğu kesinleşti. Yapılan incelemede, eşyanın son dönemde üretim hatası sebebiyle toplatılan cep telefonlarından olduğu tespit edildi. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın yaklaşık 4 milyon 500 bin TL değerinde olduğu bildirildi.

(Benan Özben / İHA)