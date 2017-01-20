Mersin'de FETÖ'ye finansal destek sağlayan 17 kişi tutuklandı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılan 17 kişi, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılan 17 kişi, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra örgüt adına faaliyetlerine devam ettiği ve finans sağladıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 17 şüpheli, 17 Ocak tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten terör savcısının itirazı üzerine mahkemece serbest bırakılan 17 zanlı için dün akşam saatlerinde yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Abdullah B., İshak İ., Ali M., Ali K., Ali T., Bünyamin D., Emrah B., Demet D., Erhan G., Faik B., Faik Ç., İbrahim B., İbrahim O., Murat H., Mustafa D., Mustafa G. ve Osman Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişinin ise halen arandığı bildirildi.

