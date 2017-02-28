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Mersin'de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı
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Mersin'de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Kuzey Irak'ta bomba eğitimi alan ve Şırnak kırsalından Mersin'e gelerek ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terörist ile yardım yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Irak'ta bomba eğitimi alan ve Şırnak kırsalından Mersin'e gelerek ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terörist ile yardım yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak kırsalından bir teröristin eylem için Mersin'e geleceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalara başlayan polis ekipleri, Şırnak kırsalından gelen 23 yaşındaki M.S.'yi tespit etti. Ekipler, M.S.'nin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenleyen ekipler, M.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, ayrıca şahsa yardım ve yataklık eden A.K., H.A., M.Z.B., H.A., R.Ş., S.E. ve B.E. isimli şahısları da gözaltına aldı.
M.S.'nin Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldığı ve Şırnak kırsalından Mersin'e gelerek ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 kişi, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine sevk edildi.
(Koray Ünlü / İHA)

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