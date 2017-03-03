Mersin'de eğitime yağış engeli

Mersin'de dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mersin Valiliği yağışların gün içinde devam edeceğinden dolayı il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulları tatil etti. Ayrıca Mersin Üniversitesi'nde de eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Mersin'de dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mersin Valiliği yağışların gün içinde devam edeceğinden dolayı il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulları tatil etti. Ayrıca Mersin Üniversitesi'nde de eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Dün gece kent merkezi ile ilçelerde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle kentin bazı ana arterlerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yağmurun devam ettiği kentte, polis ekipleri de olumsuz durumlar yaşanmaması için araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes ve Gazi Mustafa Kemal bulvarları ile İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok alanda güvenlik önlemi aldı. Ayrıca belediye ekipleri de teyakkuza geçerek, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için özellikle belirli noktalarda görev aldı.



OKULLAR BİR GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Mersin Valiliği, olumsuz hava koşullarından dolayı okulları bir günlüğüne tatil etti. Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meteorolojik veriler ışığında Mersin genelinde devam edecek yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla ilimiz tüm ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yağmurdan dolayı üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

(Koray Ünlü/İHA)