Mersin'de Bylock operasyonu: 22 gözaltı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 29 kişiden 22'si gözaltına alındı.

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 29 kişiden 22'si gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli meslek gruplarından oluşan Bylock kullanıcısı 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 29 kişiden 22'si yakalanıp gözaltına alınırken şahısların evlerinde arama yapıldı. Operasyonda, N.O, Z.D, Y.T, D.F, G.Y, S.A, N.D, T.A, B.B.B, S.A, E.K, K.K, M.Z, M.K, N.G, N.K, M.A.S, S.C, T.E, İ.C, A.B ve Y.Y isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Adreslerinde bulunamayan aralarında imam ve öğrenci olan 7 zanlı ise aranıyor.

