29.12.2016 18:46 Mersin'de bir kişi selde kayboldu

Mersin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, 1 kişinin de denizde kaybolduğu bildirildi. Mersin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, 1 kişinin de denizde kaybolduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, sel felaketinin yaşandığı Mersin'de, Adnan Menderes Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi karşısındaki sahilde balık tutan bir kişinin, dalgalara kapılarak denizde kaybolduğu bildirildi. Olay, kaybolan Soner Yılmaz (19) adlı gencin yanındaki arkadaşının polisi aramasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yılmaz'ın denize sürüklendiği bölgede arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda Soner Yılmaz'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava şartları dolayısıyla ara verildiği bildirildi.

