Mersin'de 244 kilo esrar ele geçirildi

Mersin polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirerek, gençleri zehirleyen satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda 244 kilo esrar ele geçirdi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirerek, gençleri zehirleyen satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda 244 kilo esrar ele geçirdi. Ekipler, operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmıyor. Mersin polisi sokak satıcılarının yanında doğu illerinden Mersin'e uyuşturucu madde getirerek, gençleri zehirlemeye çalışan şahıslara yönelik de operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Akdeniz ilçesinde bir aracı durdurarak, arama yaptı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunması üzerine, operasyonun devamı olarak yine aynı ilçede bulunan bir eve de operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 244 kilogram esrar ele geçirildi. Evin bir odasının tamamen esrarla dolu olması ekipleri de şaşkına çevirdi.

Polis, operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

(Koray Ünlü / İHA)