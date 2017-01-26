Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 10. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 96-47 mağlup oldu.
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 10. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 96-47 mağlup oldu. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 19-8 önde tamamlarken, soyunma odasına da 47-20'lik farklı bir skorla üstün girdi. Diğer periyotlarda da Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında rahat bir oyun sergileyen Prag, salondan 96-47 galip ayrıldı. Mücadelenin en skorer ismi ZVVZ USK Prag ekibinden 18 sayı üreten Hanusova olurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ise Petronyte 14 ile oynadı.
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