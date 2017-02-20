Merkezi yönetim brüt borç stoku belli oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak ayı sonu itibariyle 800,2 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak ayı sonu itibariyle 800,2 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Ocak 2017 itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoku verisini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak tarihi itibariyle 800,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 473,5 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 326,7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

