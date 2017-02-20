Merkezi yönetim brüt borç stoku belli oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak ayı sonu itibariyle 800,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak ayı sonu itibariyle 800,2 milyar lira oldu. Hazine Müsteşarlığı, 31 Ocak 2017 itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoku verisini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak tarihi itibariyle 800,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 473,5 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 326,7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.