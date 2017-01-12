Merkez müdahale etti, doların tansiyonu düştü!

1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geldiği ifade ediliyor.

MB, ENSTRÜMANLARINI KULLANIYOR

Banka kaynakları, bu sıkılaştırma ile piyasa yapıcı bankaların "Geç Likidite Penceresi"ne yönelebileceğini ve böylece fonlama maliyetinin yükseleceğini belirterek, "Bunun amacı TL'nin maliyetini artırarak döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak. Merkez Bankası, bütün enstrümanlarını önümüzdeki günlerde kullanabilir." şeklinde konuştular.

DOLAR 3,93'TEN 3,82'YE KADAR GERİLEDİ

1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014'te açılmamıştı. Dolar/TL, Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasının ardından 3,93 sınırından 3,82'ye kadar geriledi.

Bu arada, TCMB, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira vermişti.