Merkez'in toplam rezervleri arttı

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 195 milyon dolar arttı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 195 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 5 Mayıs ile biten haftanın para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 5 Mayıs ile biten haftada toplam rezervler 3 milyar 195 milyon dolar artarak 105 milyar 930 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 121 milyon dolar artışla 84 milyar 987 milyon dolardan 88 milyar 108 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Mayıs haftasında 74 milyon dolar artarak 17 milyar 748 milyon dolardan 17 milyar 822 milyon dolara yükseldi.

