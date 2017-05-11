Merkez'in toplam rezervleri arttı

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 195 milyon dolar arttı.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 195 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 5 Mayıs ile biten haftanın para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 5 Mayıs ile biten haftada toplam rezervler 3 milyar 195 milyon dolar artarak 105 milyar 930 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 121 milyon dolar artışla 84 milyar 987 milyon dolardan 88 milyar 108 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Mayıs haftasında 74 milyon dolar artarak 17 milyar 748 milyon dolardan 17 milyar 822 milyon dolara yükseldi.
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