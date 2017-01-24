Merkez'in faiz kararını yorumladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından twitter hesabından yorumda bulundu. Şimşek, "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadelerini kullandı.
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