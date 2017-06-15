Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0'da, borç verme faiz oranı da yüzde 12,25'te sabit tutuldu.
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