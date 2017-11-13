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Merkez dolar tahminini yükseltti
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Merkez dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankasının yıl sonu dolar beklentisi, 3,72'den 3.86'ya yükseldi

Merkez Bankasının yıl sonu dolar beklentisi, 3,72'den 3.86'ya yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,60 iken, bu anket döneminde yüzde 0,75 oldu. Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,51 ve yüzde 0,43 oldu. 2018 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,27 olarak gerçekleşti.

2017 yılı Kasım ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 77 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. 2017 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,2 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,7 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 24,1 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 22,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 42,7'sinin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 14,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2017 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,4 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 25,9 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,3 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,6'sının beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 29,2'sinin beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,0'sinin beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,98 iken, bu anket döneminde yüzde 12,02 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 12,00 olarak gerçekleşti.
2017 yılı Kasım ayı anket döneminde, vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 12,70, 12,61, 12,42, 12,15, 11,65 ve 11,18 olarak gerçekleşti.
Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,11 iken, bu anket döneminde yüzde 11,92'ye yükselmiştir. Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,98 ve yüzde 11,57 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3,6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ
Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,88 TL ve 4,08 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ
2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi,bir önceki anket döneminde 38,0 milyar dolar iken, bu anket döneminde 39,1 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 40,1 milyar dolar ve 40,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ
GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,2 iken, bu anket döneminde yüzde 5,5'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 4,3 ve yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.
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