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Merkez büyüme beklentisini yükseltti
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Merkez büyüme beklentisini yükseltti

Merkez Bankası, 2017 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e yükseltti. Yılsonu dolar kuru tahmini ise 3,80 TL iken, 3,76 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası, 2017 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e yükseltti. Yılsonu dolar kuru tahmini ise 3,80 TL iken, 3,76 TL'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Buna göre, 2017 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e yükseltti. Yılsonu dolar kuru tahmini ise 3,80 TL iken, 3,76 TL'ye geriledi. 2017 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,22 iken, bu anket döneminde yüzde 0,14 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,35 ve yüzde 0,25 oldu. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,22 olarak gerçekleşti. Yıllık Enflasyon Beklentileri Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,53 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 iken, bu anket döneminde yüzde 8,32'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,90 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası enflasyon beklentileri
2017 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,1 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 29,7 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 21,9 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 17,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 27,9'unun beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, diğer bir yüzde 27,9'unun beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 ay sonrası enflasyon beklentileri
2017 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,0 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 50,0 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,4'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 83,6'sının beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.
Faiz beklentileri
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,86 iken, bu anket döneminde yüzde 11,96 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,96 iken, bu anket döneminde yüzde 11,97 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Haziran ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre azalarak sırasıyla yüzde 11,09, 11,07, 11,03, 10,90, 10,40 ve 10,12 olarak gerçekleşti. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,85 iken, bu anket döneminde yüzde 10,54'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,82 ve yüzde 10,48 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,09, 8,15 ve 8,13 olarak gerçekleşti.
Döviz kuru beklentileri
2017 yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,80 TL iken, bu anket döneminde 3,76 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,94 TL ve 3,90 TL olarak gerçekleşti.
Cari işlemler dengesi beklentileri
2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,8 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,3 milyar dolar ve 38,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
GSYH büyüme beklentileri
GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

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