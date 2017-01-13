13.01.2017 10:30 Merkez bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Bu adım sonrası dolar 3,77 seviyesine indi, ardından tekrar yükseldi. Merkez Bankası, bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Bu adım sonrası dolar 3,77 seviyesine indi, ardından tekrar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL'nin maliyeti artırılarak döviz kurlarındaki yükselişin sınırlanması amacıyla bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Karar öncesi 3.80 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, ilk tepki olarak 3.77 seviyelerine indi. Kur, ardından 3.79'a çıktı.



