Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Mayıs ile biten haftada 91 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Mayıs ile biten haftada 91 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 26 Mayıs ile biten haftada 91 milyon dolar azalarak 104 milyar 932 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 43 milyon dolar azalarak 87 milyar 14 milyon dolardan 86 milyar 971 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 48 milyon dolar azalarak 18 milyar 9 milyon dolardan 17 milyar 961 milyon dolara indi.

