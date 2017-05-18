Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Mayıs ile biten haftada 500 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Mayıs ile biten haftada 500 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 12 Mayıs ile biten haftada 500 milyon dolar azalarak 105 milyar 430 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 646 milyon dolar azalarak 88 milyar 108 milyon dolardan 87 milyar 462 milyon dolara geriledi.

Altın rezervlerinde ise 12 Mayıs haftasında 146 milyon dolar yükselerek 17 milyon 822 milyon dolardan 17 milyar 968 milyon dolara çıktı.

