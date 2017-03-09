Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Mart ile biten haftada 1 milyar 217 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Mart ile biten haftada 1 milyar 217 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 3 Mart ile biten haftada 1 milyar 217 milyon dolar azalarak 105 milyar 883 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 854 milyon dolar azalarak 91 milyar 89 milyon dolardan 89 milyar 235 milyon dolara geriledi.

Altın rezervlerinde ise 3 Mart haftasında 637 milyon dolar yükselerek 16 milyon 11 dolardan 16 milyar 648 milyon dolara çıktı.

