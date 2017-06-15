Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran ile biten haftada 759 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran ile biten haftada 759 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 9 Haziran ile biten haftada 759 milyon dolar artarak 106 milyar 717 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 638 milyon dolar artarak 87 milyar 963 milyon dolardan 88 milyar 601 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 9 Haziran haftasında 121 milyon dolar artarak 17 milyar 995 milyon dolardan 18 milyar 116 milyon dolara yükseldi.

