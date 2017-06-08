Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 milyar 26 milyon dolar arttı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 milyar 26 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Haziran ile biten haftada 1 milyar 26 milyon dolar artarak 105 milyar 958 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 992 milyon dolar artarak 86 milyar 971 milyon dolardan 87 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 2 Haziran haftasında 34 milyon dolar artarak 17 milyar 961 milyon dolardan 17 milyar 995 milyon dolara yükseldi.

