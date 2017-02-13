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Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini revize etti
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Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini revize etti

Merkez Bankası 2017 yılı Şubat ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, yılsonu dolar beklentisini 3,86 TL'den 3,88 TL'ye yükseltti.

Merkez Bankası 2017 yılı Şubat ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, yılsonu dolar beklentisini 3,86 TL'den 3,88 TL'ye yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları / TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,86 TL iken, bu anket döneminde 3,88 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,96 TL olarak gerçekleşti.
2017 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0,76 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,95 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,48 iken, bu anket döneminde yüzde 8,87'ye yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,21 ve yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 48,9 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 24,6'sının 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 14,0'ünün beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde33,9'unun beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 64,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi. 2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,3 olasılıkla yüzde7,50-7,99 aralığında, yüzde 31,8 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,2 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 48,9 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,9'unun beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 64,3'ünün beklentilerinin ise yüzde7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ
Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 iken, bu anket döneminde yüzde 10,19'a yükseldi.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,13 iken, bu anket döneminde yüzde 10,37 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay ,1,3,6,12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 10,87, 10,94, 10,89, 10,81, 10,43 ve 10,11 olarak gerçekleşti. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,03 iken, bu anket döneminde yüzde 10,97 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,13 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3,6,12,24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,43, 8,59, 8,52 ve 8,32 olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ
2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,6 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,2 milyar dolar ve 37,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ
GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,9 oldu. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.
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