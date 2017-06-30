Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Haziran ile biten haftada 1 milyar 407 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Haziran ile biten haftada 1 milyar 407 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Haziran ile biten haftada 1 milyar 407 milyon dolar azalarak 107 milyar 610 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 609 milyon dolar azalarak 90 milyar 668 milyon dolardan 89 milyar 59 milyon dolara düştü.

Altın rezervlerinde ise 23 Haziran haftasında 202 milyon dolar artarak 18 milyar 349 milyon dolardan 18 milyar 551 milyon dolara yükseldi.

