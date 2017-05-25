Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs ile biten haftada 407 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs ile biten haftada 407 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 18 Mayıs ile biten haftada 407 milyon dolar azalarak 105 milyar 23 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 448 milyon dolar azalarak 87 milyar 462 milyon dolardan 87 milyar 14 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 18 Mayıs haftasında 41 milyon dolar artarak 17 milyar 968 milyon dolardan 18 milyar 9 milyon dolara çıktı.

