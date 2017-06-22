Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran ile biten haftada 2 milyar 300 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran ile biten haftada 2 milyar 300 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Haziran ile biten haftada 2 milyar 300 milyon dolar artarak 109 milyar 17 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 67 milyon dolar artarak 88 milyar 601 milyon dolardan 90 milyar 668 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 16 Haziran haftasında 233 milyon dolar artarak 18 milyar 116 milyon dolardan 18 milyar 349 milyon dolara yükseldi.

