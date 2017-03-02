Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 729 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 729 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 729 milyon dolar artarak 107 milyar 100 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 39 milyon dolar artarak 89 milyar 50 milyon dolardan 91 milyar 89 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde ise 24 Şubat haftasında 310 milyon dolar düşerek 16 milyon 321 dolardan 16 milyar 11 milyon dolara düştü.

