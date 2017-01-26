Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın, toplam rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası'nın, toplam rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 20 Ocak ile biten haftada 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 107 milyar 563 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 95 milyar 292 milyon dolardan 92 milyar 296 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 20 Ocak haftasında herhangi bir değişim göstermedi.
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